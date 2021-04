Gesundheit in Mettmann : EVK Mettmann bekommt gute Noten im Audit

Gesundheit in Mettmann

Zwei Audit-Tage und eine intensive Vorbereitungsphase unter Federführung des hauseigenen Qualitäts- und Risikomanagements liegen hinter dem Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Das Fazit: die Arbeit in allen Bereichen des Krankenhauses hat sich gelohnt, das gesamte Krankenhaus wurde durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) erneut nach der seit 2015 gültigen Norm DIN EN ISO 9001:2015 erfolgreich geprüft und somit ist die Aufrechterhaltung des Zertifikats gesichert.

Die Norm verlangt von Unternehmen eine erweiterte Differenzierung der Ziel- und Interessensgruppen, ein gut strukturiertes Wissensmanagement, einen prozessorientierten Ansatz und den Umgang mit Risiken und Chancen. In den Fokus rückte jetzt die Arbeit in der Pandemie, also ausgearbeitete Hygienekonzepte und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern. „Wir sind natürlich sehr stolz, dass unsere Arbeit unter den sehr schwierigen und vor allem ständig wechselnden Herausforderungen im Corona-Jahr nun ausgezeichnet wurde“, freut sich Geschäftsführerin Jessica Llerandi Pulido. „Der Arbeitsaufwand nach und vor einem jeden Audit und auch vor jedem Überwachungsaudit ist immer immens hoch. Ein belastendes Corona-Jahr haben alle EVKler hinter sich – und vermutlich auch noch vor sich.