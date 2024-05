Europa-Wahl am 9. Juni Mindestens jeder Fünfte in Mettmann wählt per Briefwahl

„Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Stimme abzugeben, und gestalten Sie Europa in demokratischer, freier und gerechter Weise mit“, fordert beispielsweise der rheinische Kirchenpräses Thorsten Latzel alle Wahlberechtigten zur Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni auf. In Mettmann läuft die Wahl bereits – bis Dienstagnachmittag haben 6090 Wähler einen Wahlschein ausgestellt bekommen, wählen also per Briefwahl, teilt Stadtsprecher Thomas Lekies auf RP-Nachfrage mit.