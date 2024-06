Europawahl 2024 in Mettmann So haben die Mettmanner gewählt

Als klare Denkzettelwahl für die schlechte Politik der Ampel in Berlin betrachtet der Mettmanner CDU-Fraktionsvorsitzende Fabian Kippenberg das Ergebnis. „Kanzler Scholz vermittelt einem zu keiner Zeit das Gefühl, dass er die Lage im Griff hat.“ In Mettmann konnte sich die CDU im Vergleich zur Europawahl 2019 steigern. Das Ergebnis der Mettmanner CDU sei ein klarer Auftrag für die Christdemokraten im Europäischen Parlament, so Kippenberg: „Aber ich lese daraus, dass wir mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr auch Verantwortung im Bund und hier in der Stadt Mettmann übernehmen müssen.“