Konzert in Mettmanner Stadthalle : Es gibt noch Karten für die „Neanderland-Klassik“

Mettmann Karten gibt’s zum Preis von 18 Euro über Neanderticket.

Auch Agnes Lipka (Sopran) ist dabei. Sie gab im Anschluss an die vierte Neanderland-Klassik in Mettmann spontan die Zusage: „Ich halte den Termin für den 10. Oktober 2019 frei.“ Sie ist Opern-, Konzert- und Liedsängerin. Daniel Kim (Tenor) absolviert sein Gesangsstudium an der „Korean University of Arts“ in Seoul. Bogdan Baciu (Bariton), gebürtige Rumäne, war einer der Stars bei der Deutschen Aids-Gala 2018 in der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Die Staatsoper Stuttgart erlebte ihn als Marcello in Rossinis „La Cenerentola“, Hamburg feierte ihn als Geisterbote in Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“, und an der Rheinoper gab Baciu jetzt sein Debut als Rodrigo di Posa in Verdis „Don Carlo“.