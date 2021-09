Leben retten : Ersthelfer schulen auf dem Wochenmarkt

Mettmann Wer mag, kann seine Kenntnisse in Erster Hilfe an einer Übungspuppe ausprobieren. Anlass der Aktion ist die deutschlandweite „Woche der Wiederbelebung“.

(RP) Ab dem 20. September erinnern die Hilfsdienste anlässlich der deutschlandweit laufenden „Woche der Wiederbelebung“ daran, dass eine Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse sinnvoll ist. Schlaganfall , Herzinfarkt oder Verkehrsunfall – in Notfällen entscheiden oft nur Sekunden über Leben und Tod eines Menschen. Die sofortige Reanimation könnte die Rettung sein – egal, ob Corona oder nicht.

Ab dem 20. September startet die „Woche der Wiederbelebung“ unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit – und das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Mettmann ist mit dabei. Unter dem Motto „Prüfen – Rufen – Drücken“ geht es auf dem Markt in Mettmann um die richtigen Reanimationsmaßnahmen und um das Ausprobieren. Denn jeder kann Leben retten, das ist die Devise der Aktion.

Nach aktuellen Zahlen des Deutschen Reanimationsregisters erleiden in Deutschland mindestens 60.000 Menschen pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur etwa zehn Prozent überleben. Wenn mehr Menschen unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten würden, könnten sich die Überlebenschancen der Patientinnen und Patienten verdoppeln bis verdreifachen. Die Sorge, etwas falsch zu machen, ist mit der größte Hemmer vor der Reanimation. Was hilft?

Am Mittwoch, 22. September, ist das DRK von 8 bis 13 Uhr auf dem Mettmanner Jubiläumsplatz, gemeinsam mit der Bildungsakademie Kreis Mettmann. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann wird die Aktion um 12 Uhr besuchen. Als Bürgermeisterin unterstützt sie seit ihrer Kandidatur die Arbeit des DRK-Kreisverbands Mettmann, um so auf das wichtige Thema Erste Hilfe aufmerksam zu machen.

Damit die Reanimationsmaßnahmen (Herzdruckmassage und Beatmung) im Notfall sitzen, ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen aufzufrischen. Das DRK Kreis Mettmann bietet Erste-Hilfe-Kurse an, in denen weitere Bereiche der Ersten Hilfe thematisiert werden. Interessierte finden unter www.drk-mettmann.de im Bereich Erste Hilfe die aktuellen Kurstermine. Kontakt: Sabrina Berk und Anja Finkelmeier, Bildungszentrum, Telefon 02104 2169 27, Mail ausbildung@DRK-mettmann.de.