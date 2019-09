Woche der Wiederbelebung auch in Mettmann : Ersthelfer kommen mit Übungspuppe zum Wochenmarkt

Wiederbelebung - wie geht das? Alle Handgriffe lassen sich an einer Übungspuppe ausprobieren. Foto: A.Zelck/DRK e.V.

Mettmann Wer mag, kann seine Kenntnisse in Erster Hilfe auch in Mettmann mal an einer Übungspuppe ausprobieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(arue) Vom 16. bis 22. September erinnern die Hilfsdienste anlässlich der deutschlandweit laufenden „Woche der Wiederbelebung“ daran, dass eine Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse sinnvoll ist. Der plötzliche Herztod sei eine der häufigsten Todesursachen. „Wenn dann ein fitter Ersthelfer vor Ort ist, kann er die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Das verdoppelt bis verdreifacht die Chance, dass der Betroffene überlebt“, erläutert Gudrun Manegold vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Mettmann. Auch das Rote Kreuz beteiligt sich an der Woche der Wiederbelebung und erläutert bei einem Termin während des Wochenmarktes am Mittwoch, 18. September, 8 bis 12 Uhr, auf dem Jubiläumsplatz, welche Reanimations- und Erste-Hilfe-Maßnahmen sinnvoll sind. Erfahrene Ausbilder stehen für Fragen bereit. Informationsmaterial können sich Interessierte kostenlos mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus gibt es eine Übungspuppe, an der sich ein jeder versuchen kann. Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht nötig.

(arue)