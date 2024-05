Tag der Gladiatoren in Metzkausen Tote Sprache lebendig feiern

Im Alltag unterrichtet Jörg Dohlen Deutsch und Geschichte, nach Feierabend ist er begeisterter Sportler und Schwertkämpfer. Also so etwas wie ein moderner Gladiator. Und weil im Unterricht gerade das Mittelalter Thema ist, die „Iden des März“ auch nicht Asterix-Lesern ein Begriff sind und ein fächerübergreifendes Konzept allen Beteiligten Spaß macht, wurde die Schulaula am Heine-Gymnasium zum Kolosseum. Ohne Blutvergießen, selbstverständlich.