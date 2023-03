Mobilität in Mettmann Erste Mitfahrbank steht ab sofort in Obschwarzbach

Lange galt es als chic, in Metropolen zu leben. Inzwischen hat sich der Trend gedreht, immer mehr Menschen lieben es ländlich-idyllisch. Das hat viel Schönes, allerdings auch Nachteile – etwa bei der Anbindung an den ÖPNV und die damit verbundene fehlende Mobilität. Mancher hat kein eigenes Auto, andere wollen es nicht nutzen. Abhilfe schaffen hier sogenannte Mitfahrbänke. Sie sind so etwas wie die Seniorenausgabe des juvenilen Trampens. Statt den ausgestreckten Daumen in die Luft zu halten, können am Sitzmöbel Menschen auf eine Mitfahrgelegenheit warten.