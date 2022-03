Hochdahl : Erste Flüchtlinge schon angekommen

Erkrath Am Samstagabend hat die Stadt kurzfristig 30 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen und im Bürgerhaus untergebracht. Nachhilfeverein sucht Sprachlehrer und Sponsoren.

Innerhalb weniger Tage lieferte das Deutsche Rote Kreuz Betten und Schränke. Anfang 2016 konnte das Bürgerhaus als Unterkunft für Flüchtlinge aufgegeben werden – jetzt wiederholt sich die Geschichte und der Versammlungsort im Herzen Hochdahls ist erneut zur ersten Anlaufstelle für Flüchtlinge geworden, diesmal aus der in einen Krieg gestürzten Ukraine . Bereits Anfang vergangener Woche hatte die Stadt gemeldet, erste Vorkehrungen dafür getroffen zu haben, und konnte dabei auf die Erfahrungen von 2015 zurückgreifen. Feldbetten, abgetrennt durch Paravents, wurden nebeneinander aufgestellt. Am vergangenen Samstag sind dort kurzfristig die ersten 30 Geflüchteten eingezogen, teilt die Stadt jetzt mit.

An zahlreichen Plätzen in Erkrath gibt es Altkleidercontainer des DRK, die für Sachspenden (Kleidung und Schuhe) genutzt werden können. Zudem können im Sozialkaufhaus „Rundum“ des Sozialdienstes SKFM, Helena-Rubinstein-Straße 4f, Kleidung, Hygieneartikel und Haushaltswaren abgegeben werden.

Die Aufnahme sei in Absprache mit den jeweiligen Krisenstäben des Kreises und der Stadt Düsseldorf erfolgt, da dort am Samstag die Aufnahmekapazitäten erschöpft waren. „Aktuell sind es jedoch schon nicht mehr 30 Personen, da einige andere Unterkünfte gefunden beziehungsweise Erkrath wieder verlassen haben“, berichtet eine Sprecherin der Stadt. Bei der Organisation der Aufnahme und der Unterbringung werde die Verwaltung durch haupt- und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr und des Erkrather DRK tatkräftig unterstützt. Die Kosten dafür trage die Stadtverwaltung.

In Gesprächen werde derzeit versucht, zu erkunden, welche Pläne die geflüchteten Menschen haben. Soweit keine andere Unterbringung möglich sei, könnten sie im Bürgerhaus bleiben, wo es Platz für maximal 150 Personen gebe. Noch nicht geklärt ist, ob das ehemalige Hotel Arcadia als ungleich komfortablere Unterbringung verfügbar sein wird. „Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den am Insolvenzverfahren beteiligten Stellen. Ob es überhaupt eine Perspektive der Nutzung gibt, hängt zunächst davon ab, welche Dimension die Hochwasserschäden an den technischen Einrichtungen haben. Diese Informationen wurden der Verwaltung noch nicht übermittelt. Auf diese wird mit Nachdruck gedrängt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Derweil sind auch die Erkrather Bürger erneut mit vollem Einsatz dabei und setzten sich für „ihre“ Flüchtlinge ein. In der ersten Phase der Flüchtlinsaufnahme hatte sich ein Kreis von Helfern gegründet, die bis heute sehr aktiv sind, sich um Syrer und Afghanen und jetzt auch um Ukrainer kümmern.