Verkehrsprobleme in Mettmann : Erneut Debatte um die Flintrop-Straße

Die „Spardose“ weist derzeit darauf hin, dass die Johannes-Flintrop-Straße für den Autoverkehr gesperrt ist – ausgenommen Busse und Taxen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Steht die gewünschte Fahrradstraße einer Öffnung der Flintrop-Straße im Weg? Der Rat diskutiert am 10. Dezember.

Von Alexandra Rüttgen

Die Verkehrsberuhigung der Mettmanner Innenstadt erregt die Gemüter, kein Wunder, dass die so genannte Netztrennung auch während der Mobilen Chefredaktion der RP am vergangenen Freitag ein Thema war. Unsere Redaktion war beim Blotschenmarkt mit einem Infostand vertreten, an dem interessierte Bürger mit dem stellvertretenden Chefredakteur Horst Thoren und der Verantwortlichen Redakteurin Alexandra Rüttgen ins Gespräch kommen konnten.

Info Stadtverwaltung hat Bedenken Vor der Abstimmung zur Aufhebung der Sperrung auf der unteren Johannes-Flintrop-Straße hatte Baudezernent Kurt Werner Geschorec vor möglichen Folgen gewarnt: „Damit schaffen wir alle Voraussetzungen, dass dort jeder wieder durchfahren kann.“ Rechtlich könne der Beschluss nicht beanstandet werden. Die Verwaltung befürchtet jedoch „erhebliche Verkehrsprobleme“.

Diese Möglichkeit nutzte auch Ekkehard Wagner. Er forderte, dass die Stadtverwaltung den von der SPD angeregten Beschluss, die Johannes-Flintrop-Straße probeweise als einen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ zu öffnen, endlich in die Tat umgesetzt wird. Dafür hatte sich der Planungsausschuss gegen die Bedenken der Stadtverwaltung mehrheitlich bereits am 11. September ausgesprochen. Ekkehard Wagner wundert sich nun: „Dafür sollten Schilder bestellt werden, doch warum dauert das so lange, das sind doch Standard-Schilder?“, fragte er.

Tatsächlich berichtet die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage, dass die Stadtverwaltung zunächst noch die Beschilderung ändern muss. Einige Verkehrszeichen („Durchfahrt verboten“, „Sackgasse“) müssen abgenommen, neue Schilder für einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich – einen solchen gibt es in Mettmann noch nicht – müssten bestellt und angebracht werden. Unsere Redaktion hakte nach: „Wann öffnen Sie die Johannes-Flintrop-Straße als geschäftsberuhigten Bereich?“ Jetzt antwortet Dezernatsleiter Kurt Werner Geschorec und verweist auf die noch ausstehende letzte Ratssitzung in diesem Jahr: „Die politischen Beratungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Im Stadtrat steht das Thema am 10. Dezember auf der Tagesordnung.“

Dort gibt es einen Punkt „Verkehrliche Anordnungen Johannes-Flintrop-Straße“, der sich indes um eine weitere Anregung aus der Politik dreht, nämlich die Einrichtung einer Fahrradstraße. Sie soll sich auf der Johannes-Flintrop-Straße vom Kreisverkehr bis zur Schwarzbachstraße erstrecken. Auf Fahrradstraßen wird der Autoverkehr etwa mit baulichen Einrichtungen (Pflasterung) dazu gezwungen, nur mit mäßiger Geschwindigkeit zu fahren.

Die Stadtverwaltung formuliert zugleich Bedenken. „In der Regel sollte das Einrichten von Fahrradstraßen nur auf Grund einer zusammenhängenden Planung für ein Radverkehrsnetz erfolgen“, heißt es in der vom Baudezernat formulierten Vorlage. Ein Radverkehrskonzept ist bei der Stadt Mettmann in Arbeit. Da dieses jedoch mit dem ebenfalls zurzeit entstehenden Radverkehrskonzept des Kreises in Einklang gebracht werden soll, lässt es jedoch noch auf sich warten.