Kindergesundheit in Mettmann Wie Kids vom Ernährungsführerschein profitieren

Ein reifer Apfel ist mindestens ebenso süß wie Gummibärchen, schmeckt prima und hat beste Inhaltsstoffe. Ähnliches gilt für das Gemüse-Durcheinander, das beispielsweise mit Kartoffeln ein Festschmaus à la Fast Food ist, aber um ein vielfaches gesünder ist. Lebensmittel als Mittel zum Leben kennen und schätzen zu lernen, darauf setzt ein Projekt des Lott-jonn-Konzepts des Kreisgesundheitsamtes: Kitas und Grundschulen wird damit Besonderes geboten. Das Konzept setzt dabei auf das, was Kinder am liebsten tun: Ausprobieren, Selbermachen und mit allen Sinnen genießen. Die Programme „Schmecken mit allen Sinnen“ für Vorschulkinder sowie der „Ernährungsführerschein“ für die Drittklässler an Grundschulen sind neu aufgelegt und gestartet.