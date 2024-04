Ungewöhnliche Lieblingsplätze in Mettmann Wenn der Besuch auf der Toilette ein Erlebnis ist

Mettmann · Jeder benutzt es, keiner spricht gerne davon. Anders bei den Toiletten im Neanderthal Museum. Die sind dank Wow-Effekten so etwas wie ein öffentliches Ereignis. Was den Besuch so besonders macht.

15.04.2024 , 15:29 Uhr

Wow-Moment auf der Damentoilette. Museums-Mitarbeiterin Melanie Wunsch in einer der Themenkabinen. Foto: Kreis Mettmann