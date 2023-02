Mettmann Mit dem Wischmop durchs Musem

Und jetzt Spaß bei Seite: Das ist natürlich alles bloß eine Gaudi. „Die Führung gibt es schon seit einigen Jahren“, informiert Melanie Wunsch aus dem Museumsteam über die Erlebnisführung „Mit dem Wischmop durch die Steinzeit“. Nina Huber ist jetzt als „Susi“ unterwegs und führt in bayerischer Mundart und mit Humor durch die Dauerausstellung. Jenseits der Rolle als forsche Susi ist Nina Huber Studentin. „ich habe 2019-2022 meinen Zwei-Fach-Bachelor in Archäologie und Geschichte an der Universität zu Köln gemacht und studiere nun seit Oktober 2022 an der Universität zu Köln den Master Public History“, erzählt sie. Was die studierte Historikerin da an Geburtstagen, bei Firmen-Events oder Einzelgruppen abliefert, ist eine Art Stand-up-Comedy. „Ich bringe dabei meine bayerische Welt ins Neandertal, meine Susi ist ein Klischee, lebendig auf zwei Beinen und volle Kanne Dialekt“, witzelt Nina Huber.