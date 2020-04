Helden im Corona-Alltag : Die furchtlosen Corona-Fighter vom EVK

Station 3E ist zur Isolationsstation umgerüstet. 12 Pfleger betreuen hier am Coronavirus-Erkrankte. Rund um die Uhr. Sie optimal zu betreuen, ist das Ziel der furchtlosen Corona-Fighter.

Der Alltag ist nichts für schwache Nerven, denn die Patienten sind krank und isoliert, also weitestgehend von der Welt abgeschnitten, wie die jungen Frauen sagen. Zu den typischen Pflichten der regulären Patientenversorgung kommen für die furchtlosen Corona-Fighter Hygiene- und Putzarbeiten – und es wird viel psychologisches Feingefühl verlangt. „Das, was die Patienten bewegt, erzählen sie uns. Deren psychische Belastung ist hoch, sie liegen allein, starren die Wand an, das nagt an der Stimmung. Wir versuchen zu helfen.“ Um den Patienten die Zeit zu verkürzen, „überlegen wir jeden Tag, was wir mit ihnen machen können.“ Mandalas und Puzzles gehören ebenso zur Ablenkung wie „mal ein bunter Strauß Tulpen. Wir versuchen die Menschen, humorvoll abzuholen.“