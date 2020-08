Und plötzlich ging alles ganz schnell : Erkratherin bekommt Baby im Auto

Erkrath/Mettmann Als bei der 35-jährigen Mareike Wöchtl die Wehen einsetzen, ist sie mit ihrem Ehemann auf dem Weg ins EVK Mettmann. Doch bis in den Kreißsaal an der Gartenstraße hat das Baby nicht gewartet. Das kleine Mädchen kam im Auto zur Welt.

Natürlich war das nicht geplant, wie sie sich lachend erinnert. „Noch einen Tag vorher war ich bei meinem Frauenarzt“, der Kontrolltermin verlief „unauffällig“. So wie die komplette Schwangerschaft, übrigens ihre zweite, „ganz normal verlief“, wie sich die Erkratherin erinnert. Einen Tag nach dem Besuch beim Gynäkologen setzten morgens um 5 Uhr leichte Wehen ein, „die konnte ich gut wegatmen“, erinnert sich die 35-Jährige. Beherzt ging sie Treppen rauf und runter, schickte Ehemann Alexander zur Arbeit und machte ihre große Tochter für den Besuch bei der Tagesmutter fertig. Dann aber wurden die Wehen heftiger und kamen in kürzerem Zeitrahmen. Weil sich ihr Befinden änderte, denn mittlerweile kamen die Wehen im drei-Minuten-Takt, telefonierte sie mit ihrem Mann und bat ihn, nach Hause zu kommen. „So gut es ging, packten wir meine Siebensachen und machten uns auf den Weg nach Mettmann ins Evangelische Krankenhaus.“

Um 8.21 Uhr war Klein-Nora da, nur einen Wimpernschlag später waren die von Ehemann Alexander alarmierten Hebammen, Krankschwestern und Ärzte vom EVK am Auto, ein entsprechender Sichtschutz wurde platziert, um Mutter und Kind fachmännisch zu versorgen. „Mein Mann schnitt die Nabelschnur noch im Auto durch.“ Warm eingewickelt in Decken wurden Mutter und Tochter ins EVK gebracht.

„Das sind absolute Einzelfälle“, erklärt Chefarzt Clemens Stock, Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe am EVK. „Es kommt schon mal vor, dass eine Geburt in einem Rettungswagen beginnt“, der private Pkw aber sei „absolute Seltenheit“. In einem so besonderen Fall ist das Wichtigste, Mutter und Kind „so schnell wie möglich in den Kreißsaal zu bringen“, erklärt der Gynäkologe. „Mindestens zwei Stunden verbringen Mutter und Baby hier“, die Phase unmittelbar nach der Geburt bedarf aus verschiedenen medizinischen Gründen der Betreuung. Dann nämlich werden diverse Untersuchungen vorgenommen – ist das Baby fit und gesund, wie viele Zentimeter misst es, wie viel Gramm bringt es auf die Waage? Bei der Mutter wird gecheckt, ob es beispielsweise Geburtsverletzungen gab.