Erkrather vor Gericht : Sexuelle Übergriffe an Fünfjähriger

Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht: Ein 38-jähriger Erkrather soll seine fünf Jahre alte missbraucht haben. Foto: dpa/Oliver Berg

ERKRATH/WUPPERTAL Prozess vor dem Landgericht Wuppertal: Einem 38-jährigen Erkrather werden zehn Straftaten an seiner damals fünf Jahre alten Tochter zur Last gelegt. Die angeklagten Taten sollen von Dezember 2019 bis Juli 2020 sowohl in der Wohnung des Angeklagten, als auch in der Wohnung der getrennt lebenden Kindesmutter stattgefunden haben.

Der Vorwurf gegen ihn wiegt schwer: Der 38-Jährige Erkrather soll seine zur Tatzeit fünfjährige Tochter schwer sexuell missbraucht haben. Laut Anklage soll es zu zehn sexuellen Übergriffen gekommen sein, der Angeklagte selbst bestreitet die Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, das Mädchen mehrfach an intimen Stellen berührt zu haben. Einmal soll er sich dem unbekleideten, auf der Couch liegenden Kind genähert haben. Auch in der Badewanne soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Bei einem weiteren Übergriff soll er seine Tochter dazu genötigt haben, sich nackt vor eine Spielküche zu stellen, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben soll.

Zur Belohnung habe er das Kind an seinem Handy spielen lassen. Die angeklagten Taten sollen von Dezember 2019 bis Juli 2020 sowohl in der Wohnung des Angeklagten, als auch in der Wohnung der getrennt lebenden Kindesmutter stattgefunden haben. Der Angeklagte soll dem Kind verboten haben, mit der Mutter darüber zu sprechen. Die Fünfjährige soll später unter anderem einer psychiatrischen Sachverständigen von den Übergriffen erzählt haben, deren Gutachten soll den 38-Jährigen belasten. Sollte der Angeklagte bei seiner Einlassung bleiben, wird dem mittlerweile sechsjährigen Opfer die Aussage vor Gericht nicht erspart bleiben. Das Kind wäre dann gezwungen, seine Qualen erneut zu durchleben.

Die Mutter des Mädchens wurde bereits als Zeugin vernommen, ihr soll sich das Kind anvertraut haben. Während eines Telefonates mit einer Freundin habe sich sie Fünfjährige an ihrem Spielzeugpferd „gerieben“ und auf Nachfrage gesagt, dass der Papa das auch immer mit ihr machen würde. Daraufhin ist die Mutter zur Polizei gegangen, um den Vater ihres Kindes anzuzeigen. Sie sei bei der Schilderung der Tochter "aus allen Wolken" gefallen - auch wenn sie von deren Vater getrennt gelebt habe, sei das Verhältnis der Eltern untereinander immer gut gewesen.

Der Angeklagte habe sich oft um das Kind gekümmert, wenn sie das selbst aus beruflichen Gründen nicht gekonnt habe. Ihr gegenüber habe der 38-Jährige die Tat anfangs bestritten und sich aufgrund der detailreichen Schilderungen des Mädchens später damit rauszureden versucht, dass das Kind habe ihn beim Onanieren beobachtet habe. Derweil hatte das Mädchen über das vermeintlich Erlebte nicht nur mit der Mutter, sondern auch später in einer Kinderschutzambulanz gesprochen.