Polizei warnt : Erkrather via WhatsApp um Geld betrogen

(RP) Um eine vierstellige Summe ist ein 69-jähriger Mann aus Erkrath zwischen Montag, 21. März, und Donnerstag, 24. März, via WhatsApp betrogen worden. Die bislang unbekannten Betrüger kontaktierten den Erkrather über den Messengerdienst WhatsApp und gaben sich als seine Tochter aus, die eine neue Nummer habe und nun Hilfe bei der Begleichung von Rechnungen benötige. Der Mann kam den Forderungen nach und gab im Laufe der vergangenen Woche zwei Überweisungen in insgesamt vierstelliger Höhe frei. Als der Betrug auffiel, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der Vorfall in Erkrath ist laut Polizei inzwischen der sechste Fall einer Betrugsserie, von der auch schon mehrfach Erkrather betroffen waren. Sie wiederholt daher ihre Warnung vor Betrugsversuchen jeglicher Art: Seien Sie skeptisch, wenn Sie Nachrichten von unbekannten Nummern via WhatsApp bekommen, insbesondere, wenn sich die Absender als nahe Angehörige ausgeben. Kontaktieren Sie in solchen Fällen immer ihre Verwandten telefonisch unter den Ihnen bekannten Nummern und erkundigen Sie sich, ob wirklich ein Rufnummernwechsel stattgefunden hat. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter der 110 an und bringen Sie auch Betrugsversuche, die noch rechtzeitig bemerkt werden, zur Anzeige. Sprechen Sie auch mit Nachbarn, Bekannten und älteren Personen in Ihrem Umfeld über diese und ähnliche Betrugsmaschen.