Gesundheit in Erkrath : Wandern in netter Gesellschaft

Das Mettmanner Neanderthal-Museum ist eine der Stationen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Der TSV Hochdahl und der Sauerländische Gebirgsverein starten ab 4. Januar mit neuen Touren ins Wanderjahr 2022. Sowohl für Anfänger als auch für Könner ist etwas dabei.

(RP) Mit „großer Zuversicht“ habe Wanderwart Bernd Dralle die Pläne für das erste Tertial 2022 (Januar bis April) fertiggestellt, informiert Uwe Schlegel vom TSV Hochdahl. Für alle Touren gilt die Corana-Schutzverordnung NRW (zurzeit im Wald 2G). Folgende Wanderungen werden angeboten, auch für Nichtmitglieder:

Am Dienstag, 4. Januar, gibt es eine Rundwanderung um Haan von Kellertor über Kesselsweier, Sandberg, Ittertal, Haaner Bachtal und Hühnerbachtal zurück nach Kellertor, 14 Kilometer, zirka vier Stunden Wanderzeit. Schlusseinkehr (wenn zulässig). Kontakt zum Wanderführer unter Telefon 02104 45261. Treffpunkt um 9 Uhr auf dem Parkplatz Kellertor. Beschauliches Tempo ist bei einer Winterwanderung am Dienstag, 11. Januar, durch die Hildener und Ohligser Heide, 12 Kilometer, etwa dreieinhalb Stunden Wanderzeit, angesagt. Schlusseinkehr (wenn zulässig). Mit Bus zurück (VRR A). Die Wanderführerin gibt Auskunft unter Telefon 021 252614. Treffpunkt um 9 Uhr auf dem Parkplatz am TSV-Zentrum, Fritz Hoppe Haus.

Am Montag, 17. Januar, spazieren die TSVler auf dem „Hasenweg“ durch die Hildener Heide, zirka sieben Kilometer, mit Rucksackverpflegung. Die Wanderführerin hat Telefon 02104 40148. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Kellertor. Und am Mittwoch, 19. Januar, geht es von Wuppertal-Cronenberg durchs winterliche Arboretum über Burgholzer Bachtal und Serpentinenweg zum Zimmerplatz, 14 Kilometer mit 300 Höhenmetern (Stöcke mitbringen). Schlusseinkehr (wenn zulässig). Der Wanderführer ist unter Telefon 02104 40739 erreichbar. Treffpunkt um 8.30 Uhr am Bahnhof Hochdahl (VRR B).