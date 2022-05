Joachim-Neander-Haus : Theatergruppe erwartet Teufelsbesuch

Erkrath Das „Spotlight“-Ensemble der evangelischen Kirchengemeinde ist nach dreijähriger, Corona-bedingter Abstinenz zurück auf der Bühne. Am Samstag ist Premiere.

Die Aufführungen am Samstag (bereits ausverkauft) und Sonntag, 8. Mai, finden jeweils ab 19 Uhr im Joachim-Neander-Haus an der Bavierstraße 19 in Alt-Erkrath statt.

Doch angesichts der Aussicht, am kommenden Samstag (die Vorstellung ist bereits ausgebucht) und Sonntag (für diesen Termin gibt es noch Karten) wieder vor Publikum zu stehen, tritt diese wenig erfreuliche Rückschau schnell in den Hintergrund. Fünf Schauspieler stehen bei dem Bühnenstück des Autors Markus Wiegand auf der Bühne: Der geheimnisvolle neue Mieter – Paul, Armand oder eben Diabolo genannt – sowie die Dreier-Mädels-WG und ihre raffgiere Vermieterin. Letztere spielt Daria Tigges, die noch in einer weiteren Rolle zu sehen ist, als „Die Fürstin der Dunkelheit“.

Im Original- Bühnenstück ist es eigentlich der besagte „Fürst“, der seinen Abgesandten auf die Erde schickt, um den drei, charakterlich so unterschiedlichen WG-Bewohnerinnen die „Hölle auf Erden zu bereiten“. „Wir waren nun mal nur ein Team aus vier Frauen und einem Mann, da haben wir die Rolle kurzerhand umgeschrieben. Im Original agiert der Teufel auch nur als Stimme auf dem Off. Das fanden wir auch zu wenig und haben sie als Fürstin auf die Bühne geholt,“ erzählt Daria Tigges, die zu den freitäglichen Proben extra aus Mönchengladbach anreist. Michael Kastner verkörpert den Abgesandten der Finsternis, der seiner Herrin seine Treue beweisen soll und mit einem „teuflischen“ Auftrag in jene Dreier-WG geschickt wird. Er agiert in seiner Rolle mal teuflisch-hinterhältig, wenn er mit den drei WG-Bewohnerinnen auf der Bühne steht, mutiert aber beim Auftreten seiner „Fürstin der Finsternis“ zu einem unterwürfig-kriecherischen Gefolgsmann. Dessen Aufgabe ist es, die naiv-schüchterne Julia, verkörpert von Carmen Weng, „auf die dunkle Seite zu ziehen“.