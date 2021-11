Kultur-Partnerschaft : Erkrather Theater spielt jetzt in Mettmann

Mettmann/Erkrath Die Kulturvilla an der Beckershoffstraße hat dem Ensemble „Nero“ aus Unterfeldhaus zu einer Corona-tauglichen Spielstätte verholfen. Start ist am 12. November.

Das eigentlich in Erkrath beheimatete Theater Nero hat eine Partnerschaft mit der Kulturvilla in Mettmann geschlossen. Nach anderthalb Jahren Zwangspause wegen Corona gastiert das Erkrather Ensemble dort im November und Dezember.

Bereits seit 16 Jahren ist das Theater Nero Teil der Kulturszene im Großraum Mettmann – und das sehr erfolgreich: Die Auslastung des Theaters in Erkrath-Unterfeldhaus lag in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben konstant bei über 90 Prozent. Doch dann kam Corona und das Team musste seit März 2020 die Pforten schließen. Eigentlich hätte der Vorhang sich im Herbst 2020 wieder heben sollen, doch die nächste Welle der Pandemie verhinderte auch dies.

Zahlen am Samstag : Neuer Corona-Todesfall in Hilden

Die neue Kooperation startet mit Schwung: Sowohl im November als auch im Dezember gastiert das Theater Nero jeweils für ein komplettes Wochenende in der Beckershoffstraße 20 im Mettmanner Zentrum. Vom 12. bis zum 14. November wird die Komödie „Zartbitter“ präsentiert, die bereits seit 2009 ununterbrochen im Theater Nero gezeigt wird. Die rabenschwarze Komödie spielt in einer Pariser Chocolaterie: Zwei Chocolatiers arbeiten Seite an Seite in einer gemeinsamen Küche. Tom liebt Schokolade, Samantha liebt Schokolade. Aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Eine kalorienreiche und zugleich giftsprühende Kombination unterhält die Zuschauer. Die ohnehin explosive Mischung kann plötzlich tödlich werden kann – wenn beide denselben Mann lieben.