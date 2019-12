Hochdahl Arcaden : Malerin stellt neuen Roman im Treffpunkt „Hand in Hand“ vor

ERKRATH (tpp) Was wäre, wenn eine Katze nicht nur die Sprache der Menschen verstehen könnte, sondern ihnen sogar in ur-menschlichen Betätigungsfeldern nacheifern würde? Dieser Idee ist die Erkrather Malerin und Katzenhalterin Claudia Birkheuer nachgegangen.

In ihrem zweiten Roman, der soeben erschienen ist, versucht sich der junge Kater „Seven“ in der bildenden Kunst. Birkheuer erzählt seine Abenteuer aus seiner Ich-Perspektive, mit viel Einfühlungsvermögen und dem Humor, den solche Situationen zwangsläufig mit sich bringen. Nun war Premierenlesung am Hochdahler Markt. „Dies ist eine wahre Geschichte, die Sie, verehrte Leserinnen und Leser, gerne bezweifeln mögen. Doch sie ist wahr. Denn die Suche nach sich selbst unter den widrigsten Umständen muss Wahrheit sein“. Das schreibt Kater Seven in einem Vorwort zu seiner eigenen Biografie. Seven ist der Jüngste aus dem Wurf einer Katze, die in einer Londoner Kunstgalerie gelebt hatte und in Düsseldorf aus einer Transportbox gefallen war. In seiner Kindheit sei er fasziniert gewesen von „Mums“ Erzählungen, die vom glamourösen Leben der Menschen in der Kunstszene handelten.