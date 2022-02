Hilfsaktion geht weiter : Erkrather helfen wieder im Ahrtal

Auf dieser von insgesamt sechs Helfer-Säulen hat sich der Trupp um Marten Wirtz verewigt. Foto: Susann Krüll

Erkrath Am Sonntag fährt Marten Wirtz erneut ehrenamtlich mit einer Ladung in Erkrath entbehrlicher Hilfsgüter zum Spenden-Verteilzentrum in der Gemeinde Grafschaft. Wer ihn unterstützen möchte, kann sich bei ihm melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Marten Wirtz ist ein Kümmerer, einer der sich engagiert, wo er helfen kann. Wie bei dem katastrophalen Hochwasser, das auch seine Heimatstadt Erkrath traf. Und, ungleich schwerer ob der großen Menge Betroffener, das Ahrtal. Dorthin war er vor ein paar Wochen mit zahlreichen Bautrocknern und anderem Equipment gefahren, das dort nach wie vor dringend benötigt wird.

Zur Verfügung gestellt hatte diese Hilfsgüter die „Hochwasserhilfe Erkrath“, weil es in Erkath keinen Bedarf mehr dafür gibt. Am Sonntag macht Wirtz sich erneut auf zum Spenden-Verteilzentrum in Grafschaff. „Ich habe nach den letzten Berichten in der örtlichen Presse so viele Anfragen erhalten von Menschen, die auch gern helfen möchten, dass ich mich entschlossen habe, Geld- und auch Sachspenden entgegenzunehmen. Von den eingegangenen Spendengeldern kaufe ich ein, was aktuell gebraucht wird. Diese kann man auf der Liste, die auf der Website des Verteilzentrums (www.verteilzentrumahrtal.de, Anm. der Red.) einzusehen ist, nachsehen“, so der hauptamtliche Gartengestalter, der sich seit langem auch ehrenamtlich in der Kirchengemeinde St. Johannes d. T. engagiert.

Info Auch Hilfe für Erkrather geht weiter In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 richtete ein in Erkrath so noch nie dagewesenes Hochwasser verheerende Schäden an zahlreichen Privathäusern, öffentlichen Gebäuden und Brücken an, insbesondere in Alt-Erkrath. Ein lokaler Helfer in der Not war – und ist – der Verein „Erkrath hält zusammen“. Auch wenn viele Schäden mittlerweile behoben sind, bleiben die Ehrenamtler Ansprechpartner für jene, deren Hab und Gut von den Fluten beschädigt oder vollständig vernichtet wurde. Der Verein ist montags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0211 54249565 zu erreichen, ansonsten läuft ein Band und man kann eine Nachricht hinterlassen.

In Norman Lingen, dem Leiter der Unterfeldhausener Filiale eines Supermarkts, hat er einen Unterstützer gefunden, der die gesammelten Spendengelder bis zu einer Summe von 1000 Euro verdoppeln wird. „Aktuell sind schon 720 zusammengekommen“, freut sich Marten Wirtz, der auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet hat. In die kann sich aufnehmen lassen, wer mit zum Helfereinsatz an die Ahr fahren möchte. Ab März werden dann vom „Helfer Shuttle“ organisiert Freiwillige ins Ahrtal zum Helfen gebracht.

Wer Marten Wirtz und seine Frau Nina schon am Sonntag begleiten und dann im Verteilzentrum beim Sortieren der angelieferten Waren helfen möchte, kann sich noch per E-Mail an martenwi@aol.com melden. An diese Adresse kann auch etwas überwiesen werden, falls man per PayPal Geld für weitere Lieferungen spenden möchte.

Am Steinhof, wo Familie Wirtz zuhause ist, sind auch schon einige Elektro-Geräte abgegeben worden. „Aber diese müssen absolut in Ordnung sein, wenn sie gebraucht sind. Bitte, bevor man mich kontaktiert, auf der auf der Website des Verteilzentrums nachschauen, was tatsächlich gebraucht wird. Bekleidung, Bücher oder Möbel werden zum Beispiel nicht benötigt,“ so Marten Wirtz.

Im August 2021 ist Marten Wirtz das erste Mal ins Ahrtal gefahren, um als einer von tausenden Freiwilligen mitzuhelfen, die verheerenden Schäden nach dem Hochwasser Mitte Juli zu beheben. „Als ich das erste Mal zum Helfen hierher gefahren bin, war es bedrückend und faszinierend zugleich, die Kolonnen an Hilfsfahrzeugen zu sehen, die im Minutentakt ins Tal gefahren sind,“ erzählt berichtet er.