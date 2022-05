Abgaben im Kreis Mettmann : Erkrath, Wülfrath und Mettmann kassieren bei den Bürgern ab

Mettmann Die drei Städte liegen bei einem Kreis-Vergleich der höchsten Steuern, Gebühren und Abgaben vorn. Die Partei Die Linke hat das Ranking erstellt.

In dieser Tabelle hält Erkrath den unrühmlichen Spitzenplatz. Dort schlagen die städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren mit 4104,48 Euro zu Buche. Wülfrather haben pro Jahr 3974,34 Euro zu berappen – die silberne Abgaben-Zitrone. Knapp dahinter folgt Mettmann mit 3821,05 Euro auf Rang drei. Am wenigsten kassieren die Städte Monheim (1755,46 Euro) und Velbert (2125,60 Euro) von ihren Bürgern. Im Bereich oberhalb der 3000-Euro-Marke tummeln sich acht von zehn kreisangehörigen Städten. Die durchschnittliche Jahresbelastung wird in dem Ranking mit 3173,78 Euro angegeben.

Der Hallenbadbesuch einer vierköpfigen Familie ist in Mettmann mit elf Euro vergleichsweise erschwinglich. Jedoch muss man in Erkrath für ein vor allem für Kinder attraktiveres Schwimmbad lediglich 70 Cent mehr zahlen.

Auch bei den Kinderbetreuungskosten steht Mettmann unter den Top drei der teuersten Städte. In Mettmann müssen Eltern für ein Kitakind und einem Kind in der OGS jährlich knapp 2000 Euro Elternbeiträge aufbringen, so Die Linke. Nur in Erkrath und Wülfrath werden Familien finanziell noch stärker belastet. In Monheim bekommen Eltern die Kinderbetreuung zum Nulltarif