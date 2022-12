Notfallplan im Netz Sonderseite informiert über Verhalten bei Blackout

Hier werden sowohl die Auswirkungen eines möglichen Blackouts benannt, als auch hilfreiche Tipps zur Vorbereitung sowie zum Verhalten im Ernstfall gegeben. Darüber hinaus sind potenzielle Notfallmeldestellen für Alt-Erkrath, Hochdahl und Unterfeldhaus aufgelistet. Die Notfallmeldestellen sollen im Falle eines Blackouts als Anlaufstelle dienen, um dort Notrufe absetzen zu können sowie Erste Hilfe zu erhalten. Pro Stadtteil ist jeweils eine Notfallmeldestelle geplant, die im Bedarfsfall umgehend eingerichtet wird: Für Alt-Erkrath ist die Sporthalle des Gymnasiums am Neandertal an der Heinrichstraße 12 vorgesehen. Die potenzielle Notfallmeldestelle für Hochdahl befindet sich in der Sporthalle des Gymnasiums Hochdahl, Rankestraße 4-6. Für Unterfeldhaus bietet die Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule Regenbogenschule am Teilstandort Unterfeldhaus am Millrather Weg 67 eine erste Anlaufstelle.