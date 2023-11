Comedy in Erkrath Wenn Bademeister Schaluppke vom Beckenrand erzählt

Kleines Jubiläum in „Stockies Bistro“: Vor ausverkauftem Haus fand die zehnte Auflage der „Pop up Comedy“-Show statt. Gastgeber Lars Hohfeld, wie immer gewandet im grünen Oberhemd, freute sich auf den Abend. „Dies ist die einzige Location, in der wir spielen und vorher noch in Ruhe einkaufen können“, scherzte er und blickte zu Ehefrau und Managerin der Show, Monique Placzek, hinüber. „Spaß beiseite, wir kommen sehr gern her, denn Ihr seid ein großartiges Publikum. Ihr klatscht an den richtigen Stellen, ebenso wie Ihr da lacht, wo es angebracht ist,“ sagte der quirlige Comedian, der die nächste Veranstaltung für den am 30. Januar 2924 ankündigte. Infos unter www.popupcomedy.de.