Pflanzaktion der Stadt : 40.000 Blumenzwiebeln müssen unter die Erde

Erkrath Erkrather können es auf öffentlichen und auf privaten Flächen wieder blühen lassen dank einer Pflanzaktion der Stadt. Auf diese Weise soll der Insektenschutz gefördert werden.

Frühblüher wie Kegelblume, Krokusse und Sternhyazinthe kommen nun als Zwiebeln in den Boden, um anschließend im neuen Jahr mit den ersten warmen Sonnenstrahlen zu erblühen. Alle drei Arten dienen Hummeln und Wildbienen als wichtige Nahrungsquelle. Die Stadt Erkrath will den Insektenschutz unterstützen und stellt für das Pflanzen auf öffentlichen Grünflächen sowie in privaten Gärten weder rund 40.000 Blumenzwiebeln zur Verfügung. Erkrather, die einige Frühblüher unter die Erde bringen möchten, melden sich Sandra Preußer unter Telefon 0211 24076118 oder per E-Mail an die Adresse sandra.preusser@erkrath.de. Die Blumenzwiebeln können montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr oder nach Terminvereinbarung im Verwaltungsgebäude Schimmelbuschstraße (2. Etage, Raum 301) abgeholt werden. Die Zwiebeln werden verteilt, solange der Vorrat reicht. Im weichen Boden geht das Setzen der Blumenzwiebeln leicht von der Hand. Sie können entweder einzeln gesteckt oder zu mehreren in ein Nest gelegt werden. Dafür mit dem Spaten den Boden etwas anheben, anschließend mehrere Zwiebeln hineinsetzen und den Boden wieder ablegen und festigen. Benötigt wird lediglich das Drei- bis Fünffache einer Zwiebel als Bodentiefe. Die zarten Elfenkrokusse belohnen die Setzarbeit dann bereits im Februar mit Blüten. Diese Sorte eignet sich gut für das Auswildern auf Rasen- oder Wiesenflächen, die nicht vor Ende April gemäht werden.