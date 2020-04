Cineastische Freuden in Erkrath : Fulminante Premiere fürs Auto-Kino

So wie Amy (9) hatten viele Besucher Spaß im Autokino am Neanderbad. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Stephan Köhlen

Kreis Mettmann Am Neanderbad sind weitere Vorführtermine im Auto-Kino geplant. Weitere Standorte wie etwa in Wülfrath werden derzeit geprüft.

Britta Schulze, Oliver Jüntgen und ihr Sohn Milo (9) waren rechtzeitig da und ergatterten einen Platz direkt vor der Leinwand. „Es ist überragend, eine starke Aktion“, freute sich die Familie, die gleich zwei Filme gebucht hatte. „Das Kino ist in Zeiten begrenzter Freizeitmöglichkeiten genau das Richtige. Außerdem wollen wir Solidarität zeigen und Unternehmen unterstützen, denen es nicht so gut geht.“

In den beiden Autos neben ihnen saßen Freunde und Verwandte. „Insgesamt sind wir elf Personen“, erzählte Thomas Pasch, der sich den Wagen mit den beiden Töchtern und Ehefrau Sabine teilte. „Das Autokino in der Coronazeit, daran werden die Kinder sich später bestimmt erinnern“, meinten sie. Besonders Tochter Amy (9), die mit ihrem Sitzplatz auf dem Vordersitz hochzufrieden war, war begeistert: „Ich war den ganzen Tag schon ganz aufgeregt“, berichtete sie und knabberte zufrieden ihre Nachos.

Das Einweisen der fast 50 Fahrzeuge auf dem Parkplatz vor dem Neanderbad zur Premiere hatte reibungslos funktioniert. „Natürlich ist alles sehr aufregend, es ist unser erstes Autokino“, bekannte Audrey Luther, die wie die anderen Helfer zum Mitarbeiterteam des Mettmanner Weltspiegelkinos gehört. „Schon morgens haben wir die vorbestellten Snacks vorbereitet.“ Einzig mit dem Scannen habe es anfänglich Probleme gegeben. Aber auch die hatte das Team rasch im Griff und behoben. Dank des technischen Equipments mit LED-Leinwand konnten die Filme bereits bei Tageslicht gezeigt werden. „Und alles sieht doch sehr plastisch aus, oder?“, meinte Lutz Kniep von der Firma, die die Leinwand an den Kinobetreiber vermietet hat. „Ab Freitag starten wir sogar schon um 14 Uhr“, kündigte Thomas Rüttgers die kommenden Vorstellungen an, während zur Premiere „Peter Hase“ über die Leinwand hoppelte. „Wir bieten für jeden etwas“, sagte Rüttgers, der mit dem Kinostart „mehr als zufrieden“ war. „70 Prozent der Karten haben wir bereits verkauft. Die Leute wollen raus, wir haben den Nerv getroffen.“ Beim Blick in die glücklichen Kinderaugen könne er nur sagen: „Es ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe.“ In einem Fahrzeug gat es anfangs Probleme mit dem Empfang der richtigen Frequenz– auch diese Sorge will Rüttgers den Besuchern nehmen: „Ab Montag bieten wir Ersatz-Autoradios an.“