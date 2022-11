Schmuck gestohlen : Mehrere Einbrüche in Erkrath

Erkrath Gleich mehrere Einbrüche gab es am Wochenende im Kreisgebiet Mettmann. Darunter auch zwei Mal in Erkrath.

Bei Tageslicht trauten sich Einbrecher am Freitag, 11. November, in eine Wohnung an der Schinkelstraße in Erkrath einzubrechen. Der oder die Einbrecher hebelten in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten – nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen – Schmuck und Bargeld von bisher nicht näher verifiziertem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.