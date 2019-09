Vorbereitung auf große Ausstellung im November : Jury prämiert Erkrather Künstler

Erkrath Für die Jubiläumsausstellung der „LOkart“ entscheiden Juroren, welche Werke im November präsentiert werden.

„Wie auch schon in den Jahren zuvor, sind zum größten Teil Werke aus dem Bereich Malerei, vor allem in Acryltechnik, eingereicht worden. Foto- und Objektkunst sind leider immer wesentlich seltener vertreten“, so Kerstin Godschalk, die in Berlin an der Akademie der Freien Künste ihren Master in Kunstgeschichte abgelegt und dort als künstlerische Leiterin eines Künstlerhauses gearbeitet hat. Aus Anlass des 25. Jubiläums hatte sich das Kulturamt-Team „nach der weitgehenden Konstanz“ auf die Suche nach einer neuen Jury gemacht: „Großer Dank gilt dem langjährigen und tatkräftigen Engagement der bisherigen Juroren. Die Stadt Erkrath hat sich bei der Gestaltung der ‚LOKart’ immer auf sie verlassen können“, wie es weiter in einer Stellungnahme aus dem Kulturamt heißt.