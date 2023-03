Veranstaltung in Mettmann Thema „Wie Frauen im Iran Geschichte schreiben“ bei Frauenbrunch

Der Weltfrauentag war in der vergangenen Woche; ein wichtiger Grund für die Grünen Mettmann ein paar Tage später, am Samstag, 12. März, zum alljährlichen Frauenbrunch zu laden. Dieses Jahr ging es um das Thema „Wie Frauen im Iran Geschichte schreiben – Frau, Leben, Freiheit“. Nach dreijähriger Pause war der Brunch erstmals wieder in Präsenz möglich. Als Expertin war die stellvertretende Bundesvorsitzende und international europäische Koordinatorin der Grünen, Pegah Edalatian, zu Gast.