Aktion in Erkrath Wasser ist das wichtigste Element

Seit 1993 wird jährlich am 22. März der „Internationale Wassertag“ begangen. Auch in Erkrath wurde aus diesem Anlass am vergangenen Samstag im Naturschutzzentrum Bruchhausen ein Infotag rund um das kostbare Nass veranstaltet. Dabei waren verschiedene Akteure, die sich von Berufswegen mit Wasser beschäftigen, und solche, die als Vereine und Institutionen in Sachen Umwelt- und Naturschutz aktiv sind.