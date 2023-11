Kultur in Mettmann Erinnering um weiteres Element gewachsen

Was haben dritte und vierte Corona-Welle, Eröffnung des Steinzeit-Spielplatzes, der 25. Geburtstag des Neanderthal Museums, Gesamtschul-Start und Juli-Hochwasser gemeinsam? Sie markieren die Ereignisse des Jahres 2021 auf dem Erinnering. Dieser von Eva Luise Dill gesponserte Ring wurde jetzt als neues Element dem wachsenden Denkmal am Lavalplatz hinzugefügt. Wegen Corona, Lieferengpässen und Terminschwierigkeiten der Firmen, die den Ring anfertigten, war es zu Verzögerungen gekommen. An der Abstimmung für den Erinnering 2021 hatten sich mehr als 600 Bürger beteiligt. Der Erinnering für das Jahr 2022 soll im ersten Quartal 2024 enthüllt werden. Die Auswahl der wichtigsten Jahresereignisse ist bereits erfolgt. Von der Künstlerin Elke Tenderich-Veit entworfen, sind die „Erinneringe“ auf dem Lavalplatz ein Denkmal, das seit 2004 Jahr für Jahr dokumentiert, was in Mettmann passiert. Dabei geht es keineswegs nur um große, für die Stadt denkwürdige Ereignisse, sondern auch um das, was die Menschen im Laufe eines Jahres beschäftigt und bewegt.