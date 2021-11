Jahresbilanz im Kreis Mettmann : Erholung am Ausbildungsmarkt in Sicht

Erholung am Ausbildungsmarkt in Sicht

Kreis Mettmann Im vergangenen Jahr entschieden sich deutlich weniger Jugendliche für einen Ausbildungsplatz. Zu groß war die Unsicherheit, wie sich die Pandemie auf einzelne Branchen auswirken würde.

„Die Pandemie hat den Ausbildungsmarkt deutlich beeinflusst“, so Karl Tymister, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mettmann. Tymister erkennt vor allem eine große Unsicherheit auf beiden Seiten. „Viele junge Leute haben sich für eine Fortsetzung der schulischen Laufbahn entschieden“, so der Chef der Arbeitsagentur. Sowohl Betriebe als auch Auszubildende konnten kaum einschätzen, wie es in den Branchen in Zukunft weitergehen würde. Besonders von der Pandemie und der Unsicherheit in puncto Zukunftsaussichten betroffen waren die Bereiche Handel, Gaststätten und Touristik.