Bürgermeisterwahl in Mettmann : Neues Duell um den Chefsessel im Rathaus

Mettmann Sandra Pietschmann von CDU und SPD oder der unabhängige Amtsinhaber Thomas Dinkelmann? Die Mettmanner müssen in einer Stichwahl am 27. September entscheiden, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Grüne und FDP beraten diese Woche darüber, wen sie unterstützen wollen.

Die Bürgermeisterwahl in Mettmann geht in die zweite Runde. Keiner der vier Kandidaten hat es am Sonntag geschafft, eine absolute Mehrheit zu erzielen. Im Rennen vorne lag allerdings die von CDU und SPD nominierte Sandra Pietschmann – mit gut zwölf Prozent Vorsprung zum unabhängigen Amtsinhaber Thomas Dinkelmann. Wie schon bei der letzten Bürgermeisterwahl 2015 werden sich die Mettmanner in einer Stichwahl entscheiden müssen, wer als Bürgermeister die Geschicke der Kreisstadt lenken soll. Diese ist für den 27. September angesetzt.