Corona-Pandemie im Kreis Mettmann : Impfbus rollt ab sofort durch Kreis Mettmann

Uwe Stolz vom DRK fährt den Bus. Ab 1. Februar wird der Kreis Mettmann durch den Niederflurgelenkbus sein Impfangebot ergänzen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Um den Leuten noch mehr Impfangebote vor der Haustür zu machen, steuert jetzt das Impfmobil durch die Kreisstädte. Ab 1. Februar wird der Niederflurgelenkbus im Kreisgebiet unterwegs sein. An jeder Station macht er für fünf Stunden lang Halt. Es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Geimpft wird mit Biontech und Moderna.

18 Meter lang und 18 Tonnen schwer, wird er ab 1. Februar als Impfbus durch die Städte im Kreis Mettmann rollen. „Impfen lautet das Gebot der Stunde“, erklärte Landrat Thomas Hendele anlässlich der Inbetriebnahme vom Impfbus in Mettmann. „Es soll bei uns keiner behaupten können, er sei nicht geimpft, weil ihm kein entsprechendes Angebot unterbreitet wurde.“ Die neue mobile Einheit ergänzt das Angebot, das niedergelassene Ärzte in ihren Praxen und der Kreis mit seinen Impfstellen anbietet. Pro Stunde sind etwa 20 Impfungen möglich. Landrat Thomas Hendele erhofft sich so mehr Schwung für die Impfkampagne.

„Jetzt Impfzelte aufzubauen, dafür ist nicht die Jahreszeit“, sagte der Landrat. Feste Standort in den Kreisstädten will das beheizte Impfmobil, betrieben vom DRK und an fünf Tagen pro Woche unterwegs, ab sofort ansteuern. An Bord ist immer ein Team, das aus mindestens fünf Personen besteht, wie Ruzica Susenburger, Leiterin des Kreisgesundheitsamts, erklärt. Neben dem Impfarzt sind das für diese Quasi-Hausbesuche der medizinische Fachangestellte nebst PTA, dann jemand der Registratur sowie dem Fahrer. Letzterer ist momentan noch mit Busführerschein unterwegs – denn beim Fahrzeug handelt es sich um einen vormaligen Linienbus aus Bayreuth. Noch fährt er unter Buslizenz, die wird gerade in eine CE-Lizenz wie bei Lkw mit Anhänger umgewandelt.

INFO Impfbus rollt ab 1. Februar in die Städte Ablauf Ab 1. Februar ergänzt der Kreis Mettmann sein Impfangebot durch den Impfbus. Der Niederflurgelenkbus wird im Kreisgebiet unterwegs sein und an jeder Station fünf Stunden sein: Jeden 1. Dienstag im Monat 9 bis 14 Uhr am Ernst-Reuter-Platz Monheim ab 1. Februar; jeden 1. Mittwoch im Monat 14 bis 19 Uhr am Busbahnhof Mettmann Stadtwald ab 2. Februar sowie jeden 4. Montag im Monat 10 bis 15 Uhr beim Jobcenter Mettmann ab 28. Februar.

Knapp 30.000 Euro hat die Anschaffung des Busses gekostet. In etwa 400 Arbeitsstunden wurde aus dem einst stinknormalen Linienfahrzeug ein moderner Impfbus. Möglich machte das die Zusammenarbeit mit der Rheinbahn. „Für uns ganz selbstverständlich, wir verstehen uns als Teil der Städte, durch die unsere Busse fahren“, sagte Rheinbahn-Chef Klaus Klar.