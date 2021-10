Nachhaltige Energieversorgung : Zukunftsweisende Technologie aus Mettmann

Mettmann Die Firma ErEne Green Technologies hat ihren Sitz an der Industriestraße und wirbt für mehr Solarenergie und mehr Nachhaltigkeit in der Stadt.

Seit 2018 ist die Firma ErEne, Partner für Solar-Projekte, in Mettmann ansässig und hat ihre Geschäftsidee „Die Sonne ist unser Antrieb“ stetig weiter entwickelt. Zu einer Präsentation in den Räumen an der Industriestraße begrüßte Jelizaveta Vulfson, Assistentin der Projektleitung, jetzt zahlreiche Gäste und Bürgermeisterin Sandra Pietschmann, die auf die Dringlichkeit nachhaltiger Energieversorgung nicht erst seit der Flutkatastrophe im Juni hinwies.

ErEne steht für Erneuerbare Energien . Der Geschäftsführer der Firma, Erwin Zernickel, ist durch den Einbau einer Photovoltaik-Anlage auf seinem Privathaus auf die Idee gekommen, sich mit diesem umweltfreundlichen Geschäftsmodell selbstständig zu machen. Begonnen hatte alles 2009 in Ratingen, als dort die Räume nicht mehr ausreichten, folgte 2018 der Umzug nach Mettmann, wo – wie sich Erwin Zernickel augenzwinkernd an die Bürgermeisterin wandte – nun auch bereits die Grenze der Kapazitäten erreicht seien.

Eine Grafik zeigte die Verursacher der Klimabelastungen, in der die Energiewirtschaft mit 30 Prozent deutlich an erster Stelle steht. Noch 1990 gab es in Deutschland kaum erneuerbare Energie, doch seitdem steigt der Markt kontinuierlich an. Dabei war es Yanislav Boyanov wichtig festzuhalten, dass etwa Photovoltaik-Anlagen viele Vorteile genießen: Sie sind jedem zugänglich, es gibt vielseitige Anwendungen, geringe Wartung, einfache Bedienung und Installation, es werden keine neuen Flächen gebraucht, sie genießen hohe gesellschaftliche Akzeptanz und ermöglichen niedrige Stromkosten.