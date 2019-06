Mettmann : Entspanntes Badevergnügen mit See-Flair

Mettmann Besucherrekorde gibt es noch nicht, aber die Gäste lieben das Naturbad, nicht zuletzt wegen des ungechlorten Wassers.

Hinzu kommt, dass das Wasser Sonntagmittag gerade mal frische 18,5 Grad hat. Die meisten Gäste schreckt das aber nicht ab: Daniel Plaumann und sein Bruder Thorsten wagen sogar einen Kopfsprung ins kühle Nass. „Wenn das Bad aufmacht, kommen wir so schnell es geht“, erzählt Thorsten Plaumann aus Haan. „Das Wasser ist sehr sauber und die Liegewiese auch. Das ungechlorte Wasser ist angenehmer für die Augen.“ Bei den derzeitigen Wassertemperaturen würde man aber schon mal frieren: „Unterschenkel und Füße tun manchmal weh. Aber wenn man in Bewegung bleibt, geht es“ , ergänzt sein Bruder. Die beiden haben nicht nur ihre Kinder Noemi und Cem mitgebracht, sondern gleich die ganze Familie. „Insgesamt sind wir 14 Leute, einmal im Jahr machen wir immer einen Familientag“, erzählt Daniel Plaumann, der mittlerweile in Berlin lebt, und zeigt auf den Rest der Familie, der es sich auf der Liegewiese gemütlich gemacht hat.

Öffnungszeiten Das Naturfreibad hat zurzeit montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr auf, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Bei besonders schönem Wetter wird die Öffnungszeit verlängert.

„Ich kann hier unheimlich gut abschalten“, erzählt die Mettmannerin Patricia Wellmann, die genauso wie ihr Sohn Steven zu den Stammgästen im Naturbad gehört. „Hier ist alles sehr familiär, und ich liebe das saubere ungechlorte Wasser, egal wie kalt es ist“, schwärmt sie. „Und man kann hier mit den Libellen schwimmen“, spielt sie auf das See-Flair an. Auch Freunde kämen meistens mit: „Wir fiebern auf den ersten Öffnungstag hin und wünschen uns dann immer ein ‚Frohes neues Jahr‘“, sagt sie lächelnd. „Anschwimmen muss sein. Danach komme ich immer, wenn es schön ist und ich Zeit habe.“ Auch die Auswirkungen der Wassertemperaturen kennt sie genau: „Bei unter 18,5 Grad frieren die Füße schon mal so, dass sie beim Rausgehen wegknicken. Wenn es wärmer wird, hört das auf.“

Zwar trudeln nach und nach mehr Besucher ein, aber so voll wie an heißen Tagen ist es nicht. Die Atmosphäre ist deshalb besonders schön und entspannt. „Am meisten Gäste waren bisher letzten Sonntag hier, ungefähr 1700“, berichtet Sven Wermann. Heute müssen er und sein Kollege nur ab und zu ein paar Jugendliche zurückpfeifen, die auf der Rutsche stauen. „Wir sind aber nicht nur für die Aufsicht, sondern auch für Reinigung und Technik verantwortlich“, betont er.

Zu den Gästen zählen am Pfingstsonntag auch zwei holländische Jugend-Fußballmannschaften, die in einem Mettmanner Hotel untergebracht sind und an einem Turnier in Düsseldorf teilnehmen. Eine kommt aus Alkmar. „Wir haben gegoogelt, wo man schwimmen kann, und finden es hier sehr schön“, erzählen die Eltern. Das andere Team kommt aus Delft. „Wenn die Jungen hier zusammen Spaß haben, ist das gut für das Team“, sagen der Coach und sein Assistent während die Fußballer auf der 80 Meter-Rutsche Spaß haben.