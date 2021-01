Entsorgung in Mettmann : Die Christbäume werden abgeholt

Mettmann Der Baubetriebshof entsorgt pro Jahr rund 12.000 Bäume nach dem Dreikönigstag. Wer den Termin verpasst, kann den Baum zum Recyclinghof bringen.

Der Tannenbaum hat geleuchtet – nun muss er gehen: Nach dem Dreikönigstag heute werden Christbäume in allen Abfuhrbezirken zusammen mit dem Biofall abgeholt. Los geht es am 7. Januar.

Zunächst sind die Bezirke 21 und 22 am Donnerstag (7.1.) an der Reihe – am Freitag (8.1.) folgt Bezirk 23. Im Bezirk 25 werden die Tannenbäume am Samstag, 9. Januar abgeholt.