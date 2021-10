Engagement in Mettmann: Das Ehrenamt ist ihr Beruf.

Mettmann Britta Franke bringt Engagierte und Aufgaben zusammen. Sie vermittelt für die Freiwilligenzentrale Mettmann. Und koordiniert das Ehrenamt seit 2016 für die Caritas: „Sofern es geht, führen wir mit jeden Anfragenden ein Gespräch.“

In ihrem beruflichen Leben dreht sich bei Britta Franke alles ums Ehrenamt. Die 44-Jährige hat gleich zwei Tätigkeiten, die mit ehrenamtlichen Diensten zu tun haben. Zum einen vermittelt sie seit 2010 für die Freiwilligenzentrale Mettmann engagierte Menschen in ein passendes Ehrenamt. Zudem arbeitet Britta Franke seit 2016 als Ehrenamtskoordinatorin für den Caritasverband im Kreis Mettmann.

„Bei der Freiwilligenzentrale Mettmann haben wir zwei Sprechstunden“, sagt Britta Franke. „In dieser Zeit ist immer jemand telefonisch zu erreichen.“ Entweder sie selbst oder ein Mitglied aus ihrem vierköpfigen Ehrenamtlichen-Team steht dann für erste Fragen bezüglich eines Ehrenamtes bereit. „Wir führen mit jedem, so es irgendwie geht, ein persönliches Gespräch“, betont Britta Franke. Denn die Beratung von Menschen, die sich engagieren möchten, ist ein wichtiger Schritt, um das richtige Ehrenamt zu finden. „Es ist wichtig, dass die Menschen von sich erzählen, was sie möchten, was ihnen Spaß macht.“

Denn die Auswahl an Ehrenämtern in Mettmann ist groß. „Wir vermitteln Träger-übergreifend in alle Vereine und Einrichtungen, die mit uns zusammenarbeiten“, sagt Britta Franke. Das heißt vom Mutter-Kind-Café über Kitas, Hausaufgaben- und Nachhilfe, Ausbildungspaten über die Tafel, Flüchtlingshilfe und Begegnungsstätten bis hin zu Seniorenheimen. „Manche kommen auch und melden sich für einen konkreten Dienst“, erzählt Britta Franke. „Aber während des Gesprächs kristallisiert sich heraus, dass sie in einem anderen Dienst besser aufgehoben wären.“