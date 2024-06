5. Eingangsklasse am Heine-Gymnasium Eltern fordern Mehrklassenbildung per Online-Petition

Dem Elternwillen, am Heine-Gymnasium fünf Klassen für den Jahrgang 2024/25 zu eröffnen, wurde bislang nicht entsprochen. Für alle Beteiligten ist das eine Hängepartie, vor allem die Eltern sind genervt. Bereits im Februar initiierte Edyta Köhler eine entsprechende Online-Petition; dass das Heine-Gymnasium nicht die Genehmigung erhalten hat, eine fünfte Klasse zu eröffnen, nennt sie „herzzerreißend und ungerecht“ (RP berichtete). „Wir sind mittlerweile so enttäuscht und können einfach nicht fassen, dass wir und die Kinder so lange warten müssen“. Die Hängepartie zerrt an den Nerven.