Kinderbetreeung in Mettmann Rätselraten um Baustelle an Kita Obschwarzbach

Wetterbedingt ist das Drumherum an der Baustelle eine einzige Spielweise: Matsch und Pfützen, in denen nach Herzenslust gehüpft werden kann. Was auf den ersten Blick nach einem Abenteuerland klingt, nervt die Eltern der Kinder, die die Kita Obschwarzbach besuchen, sehr: „Die Kita ist eine Baustelle. Und sieht richtig runtergekommen aus“, erzählt ein Vater. Besonders sauer sind die Eltern, weil sie trotz der Einschränkungen, die der Bau im laufenden Betrieb mit sich bringt, volle Kita-Beiträge entrichten.