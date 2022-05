Sonderausstellung im Neanderthal Museum : Cats kommen nach Mettmann

In der aktuellen Schau des Neanderthal Museums geht es um Säbelzahnkatzen. Sie sahen niedlich aus und schlugen mit ihren rasiermesserscharfen Zähne erbarmungslos zu. Foto: Valeska von Dolega

Mettmann Wie so viele Jungtiere sah auch der Nachwuchs bei den Säbelzahnkatzen überaus smart aus – bis er das Maul öffnete. Was die Säbelzahnkatze vom Säbelzahntiger unterscheidet und was sie an die Stubentiger der Neuzeit vererbt haben, ist auf dem Catwalk im Neanderthal Museum zu erleben.