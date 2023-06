Hitzewelle in Mettmann Eiskaltes auf Bestellung

Mettmann · An Tagen wie diesen, wenn die Sonne lacht, Schwimmbadwetter herrscht und die leichteste Kleidung noch zu warm ist, ist die Freude über Eiskaltes groß. In Mettmann gibt’s per Anruf Erfrischung aus Silvios Eistaxi.

13.06.2023, 15:54 Uhr

Silvios Eistaxi Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In Mettmann gibt’s per Anruf Erfrischung aus Silvios Eistaxi. Alle 17 kalten Kreationen, Klassiker inklusive, sind ohne Farbstoffe, mit möglichst wenig Zucker und teilweise sogar laktosefrei und werden vom smarten Silvio innerhalb Mettmanns ab einem Bestellwert von zehn Euro quasi bis aufs Sonnendeck geliefert. Die Kugel kostet derzeit 1,30 Euro und begeisterte Naschkatzen berichten, nicht bloß das Eis sei erste Sahne, Silvios Toppings wären das auch.

(von)