Einkaufsaktion in Mettmann : Einzelhändler locken mit „Late Night Shopping“ in die City

Sie freuten sich über interessierte Kunden: Elke Speck (Blumenhaus Speck), Cora Fuchs (Miss Fox) und Martina Michalke (Frieda‘s, v.l.). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zum zweiten Mal boten Geschäftsinhaber in der Innenstadt verlängerte Öffnungszeiten an. Viele Kunden nutzten das, um schon einmal nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten.

Von Sandra Grünwald

Die spätabendlichen Straßen sind von zahlreichen Kerzen erleuchtet. Überall, wo rote Teppiche einladend in die Ladenlokale führen, verbreiten Kerzen oder romantische Lampen ihren stimmungsvollen Schein und locken vorbeigehende Passanten an. Es ist das dritte Mal, dass die Einzelhandelsinitiative „ShopKultur ME“ ein Late Night Shopping organisiert hat. Insgesamt 18 Einzelhändler der Mettmanner Ober- und Unterstadt haben sich an dieser Aktion beteiligt und sich besondere Attraktionen einfallen lassen. So bekamen die Kunden bei „Bella Moden“ nicht nur leckere Pizza und spritzigen Prosecco – „wie in bella Italia“, wie Gabriele Schäfer erklärt – sondern konnten sich Prozente erspielen. Das erzeugte regen Andrang an der Kasse. „Wir machen zum zweiten Mal beim Late Night Shopping mit“, erzählt Gabriela Schäfer, „es kommt sehr gut an.“

Ein wenig versteckt liegt das „Projekthunde – Hundelädchen“, doch Astrid Fredrich-Winzen hat sich etwas besonderes einfallen lassen, um auf den Laden aufmerksam zu machen: Ein riesiger beleuchteter Schneemann weist den Weg. „Wir sind zum zweiten Mal dabei, weil beim ersten Late Night Shopping der Laden noch nicht offen war“, erklärt Astrid Fredrich-Winzen.

Ein wenig schwer hatten es Ladenlokale, die etwas abseits in Seitenstraßen lagen, wie das Studio „Wimpernverlängerung Mettmann“ in der Mittelstraße. „Wir hatten noch keinen neuen Kunden heute“, bedauert Alissa Kirse. Dabei haben sie sich mit einladenden Tischen vor der Tür, Lebkuchen und Glühwein viel Mühe gegeben. „Wir hätten gerne unsere neuen Behandlungen vorgestellt“, sagt Alissa. Denn neben den Wimpernverlängerungen bietet das Studio inzwischen auch Gesichtsbehandlungen an. „Damit die Mettmanner eine Anlaufstelle in Mettmann haben und nicht nach Düsseldorf müssen“, meint Daniel Kirse.

Der Blumenladen Speck ist an diesem Abend nicht zu übersehen – Adventskränze stapeln sich vor den hell erleuchteten Schaufenstern und in den Geschenkeläden, wie bei „Miss Fox“ werden schon die ersten Weihnachtsgeschenke geshoppt. „Es ist eine entspannte Atmosphäre, so am späten Abend durch die Stadt zu gehen“, meint Julia Seeberg. „Man entdeckt so manches Geschäft neu.“ Auch Guido Wilhelms findet das Late Night Shopping gut. „Ich arbeite oft bis spät in den Abend“, erklärt er, „da ist mit gemütlich Shoppen nicht mehr viel drin.“ Deshalb hat er gerne die Gelegenheit genutzt, bis 21 Uhr durch die Läden zu bummeln.