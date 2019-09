Hoher Anteil auch in Mettmann : Einser-Abi: „Heutzutage sind Schüler ehrgeiziger“

Mettmann Auch in Mettmann gibt es viele Einser-Abiturienten. Das Zentralabi lehnen die Schulleiter dennoch ab.

Eine „Inflation des Einser-Abiturs“ scheint es beim aktuellen Jahrgang der Abgänger in Nordrhein-Westfalen zu geben. Einer Erhebung unserer Zeitung zufolge ist die Zahl der Einser-Abiturienten in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Zudem gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern; die Abiturnoten sind Kritikern zufolge damit nur begrenzt vergleichbar.

Auch an den Gymnasien in Mettmann gibt es einen hohen Anteil an Einser-Abiturienten. Das berichten ihre Leiter jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion. Wie Horst Knoblich vom Konrad-Heresbach-Gymnasium berichtet, haben 29 von insgesamt 77 Abiturienten des aktuellen Jahrgangs eine Eins vor dem Komma, neun davon sogar eine 1,0. Die Einser-Abiturienten machen damit an der Gesamtzahl einen Anteil von 37,7 Prozent aus. Am Heinrich-Heine-Gymnasium ist der Anteil mit knapp 18 Prozent geringer: Hier haben 14 von 78 Schülern ein Einser-Abi hingelegt. Während aus Sicht von Knoblich dieser Anteil weiter steigt, ist für den Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums kein Trend zu erkennen. Dass diese guten Noten den Schülern „hinterhergeworfen“ werden, trifft aus Sicht von Grannemann nicht zu. „Heutzutage sind die Schüler insgesamt zielstrebiger, ehrgeiziger und leistungsorientierter“, hat er beobachtet. Der Konkurrenzdruck sei groß, zugleich gebe es mehr Fördermaßnahmen. „Aus meiner Sicht ist die Entwicklung eher nicht besorgniserregend“, findet Grannemann.