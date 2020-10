Einkaufen in Mettmann : Supermarkt holt Italien-Flair ins Ringcenter

Mettmann Obst, Eier und Gemüse kommen aus der Region, Pasta, Schinken, Salami, Parmesan, Oliven und Mozzarella aus Italien – Donnerstag eröffnet „Sudital“. Der Espresso ist eine Eigenmarke. Das Fest zum Start für die Anwohner und Kunden musss Rosario Rizzo verschieben — auf die Zeit nach Corona.

Vom Bodensee an den Rhein ist Rosario Rizzo mit seiner Frau Gisella Licata vor zehn Jahren gezogen und hat sich nun, neben einem Geschäft in Düsseldorf, auch in Mettmann ein festes Standbein zugelegt: Am kommenden Donnerstag, 15. Oktober, wird „Sudital“, ein italienischer Supermarkt, im Ringcenter am Karpendeller Weg, eröffnet.