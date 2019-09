Mettmanner Kantorin geht in den Ruhestand : Roselies Evang geht in den Ruhestand

Mettmann Die Kantorin ist der Evangelischen Gemeinde seit 40 Jahren treu. Ihr Abschiedsgottesdienst ist am 29. September.

Roselies Evang, seit 1979 Kantorin der Kirchengemeinde Mettmann, wird am Sonntag, 29. September, mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Schon als Schülerin hat Roselies Evang das C-Examen in evangelischer Kirchenmusik absolviert, so dass sie nach dem Abitur eine nebenamtliche Stelle in einer Kirchengemeinde antreten konnte. Trotzdem studierte sie zunächst etwas anderes. „Dann habe ich gemerkt, dass die Kirchenmusik die größere Liebe ist“, erinnert sich die 63-Jährige zurück. Also studierte sie an der Hochschule in Köln evangelische Kirchenmusik, während sie weiterhin ihrer nebenamtlichen Stelle nachging.