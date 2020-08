Historische Postkarten : Eine Erinnerung an Mettmanns Mühlen

Diese Ansicht zeigt die Winkelsmühle etwa um das Jahr 1905. Foto: Stadtarchiv Mettmann

Mettmann Gleich drei Mühlen prägen die Geschichte Mettmanns: die Goldberger Mühle, die Winkelsmühle und die Hellenbrucher Mühle. Alte Postkarten zeigen, wie sie einst genutzt wurden.

Alles Gute, liebe Postkarte! In diesem Jahr feiert sie in Deutschland ihren 150. Geburtstag. Allein im vergangenen Jahr hat die Deutsche Post nach eigenen Angaben rund 147 Millionen Postkarten befördert. Zum runden Geburtstag zeigen wir historische Postkarten aus Mettmann – mit freundlicher Unterstützung des Stadtarchivs, das die Motive zur Verfügung gestellt hat. In der heutigen Folge stellen wir die Mettmanner Mühlen vor.

Auf diesem undatierten Bild ist der Goldberger Teich mit Goldberger Mühle zu sehen, im Hintergrund der Schornstein der Besteckfabrik Seibel. Foto: Stadtarchiv Mettmann

Die bekannteste Mühle Mettmanns dürfte wohl die Goldberger Mühle am Stadtwald sein. Da wo sie steht, fließt der Mettmanner Bach in den Goldberger Teich hinein und wieder heraus. Urkundlich erwähnt wurde die Mühle schon im Jahr 1249 – als Teil eines Ritterguts. Damals gehörte das Anwesen einem gewissen Henricus de Goldberghe. Im Lauf der Jahrhunderte sind mehrere Besitzerwechsel dokumentiert, die meist auch bauliche Veränderungen oder Renovierungen mit sich brachten. 1715 erhielt die Mühle ein neues Mühlrad; dafür wurden vier ganze Eichen verwendet. Anfang der 1880er Jahre wurde der Turm mit Backofen gebaut, für den die Mühle auch heute bekannt ist.

Info 200 Postkarten lassen alte Zeiten aufleben Im Archiv der Kreisstadt Mettmann befindet sich eine digitalisierte Sammlung von über 200 historischen Postkarten. Auch Fotos, Zeitungen und Akten werden hier verwahrt und laufend digitalisiert. Das Stadtarchiv kann nach Terminvereinbarung unter Telefon 02104 980159 besucht werden.

Im Jahr 1904 wurde schließlich der gesamte Hof bei einem Großbrand zerstört. Die Mühle blieb jedoch erhalten, in der Nähe entstand nun das neue Gut Groß Goldberg. 40 Jahre später wurde die Mühle dann zum ersten Mal seit dem Feuer wieder in Betrieb genommen, um während der letzten Kriegsmonate die Mettmanner zu ernähren. Dafür musste das beschädigte Mahlwerk repariert werden. 1946 wurde die Mühle letztlich wieder stillgelegt, 1954 verkaufte Graf Schaesberg sie an die Stadt Mettmann. In den kommenden Jahren war die Mühle ein Wohnhaus. Allerdings machte ihr der Verfall zu schaffen und irgendwann stand sie dann leer. Dass das Gebäude heute gut gepflegt und für Besucher geöffnet ist, verdankt es dem Verein „Goldberger Mühle“. Der kaufte 1989 das historische Gebäude und übernahm die Restaurierung. In der denkmalgeschützten Mühle können heute auch Feste und Trauungen gefeiert werden.

Die Winkelsmühle im Neandertal wird 1387 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Ähnlich wie die Goldberger Mühle wechselte sie im Lauf der Zeit mehrmals die Besitzer. Nach einem großen Brand auf dem Anwesen im Jahr 1672 war die Mühle zunächst nicht mehr nutzbar. Später wurde der Mühlenbetrieb zwar wieder aufgenommen – im Jahr 1873 war diese Zeit dann aber endgültig vorbei.

Dieses Foto zeigt die Winkelsmühle und Ruderer im Jahre 1915. Foto: Stadtarchiv Mettmann

Aus der Winkelsmühle wurde ein Ausflugslokal, das gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr beliebt wurde. Gäste konnten hier nicht nur essen und trinken, sondern auch die Fischzuchtanlage besuchen und auf dem Teich in Gondeln umherschippern. In den 1930er Jahren wurde anstelle der Fischzucht sogar ein kleines Freibad angelegt: das „Naturstrandbad Winkelsmühle“ mit zwei Schwimmbecken und Liegewiese.

Dieses undatierte Foto zeigt Ausflugsgäste auf der Terrasse der Winkelsmühle. Im Hintergrund sind Boote zu sehen. Foto: Stadtarchiv Mettmann

Das Schwimmbad wurde 1956 aufgegeben, und etwa zu dieser Zeit begann auch der Verfall des Anwesens. 1971 wurde das Hauptgebäude zusätzlich durch einen Dachstuhlbrand beschädigt. Schließlich übernahm der Zweckverband Erholungsgebiet Neandertal das Grundstück. Über mehrere Jahre hinweg wurde die Mühle wieder aufgebaut und die Neubauten inklusive Freibad abgerissen, bevor man das Anwesen an Privatleute verkaufte. Heute ist die Winkelsmühle ein denkmalgeschütztes Wohnhaus.

"Mettmann, Stadtpark, Partie am Goldberger Teich“ ist auf dieser Postkarte zu lesen, die aus dem Jahre 1909 stammt. Foto: Stadtarchiv Mettmann

Deutliche weniger ist über die Geschichte des Schlosses Hellenbruch (auch Hellenbroich) bekannt, zu dem auch die Hellenbrucher Mühle gehörte. Das Anwesen stand einst südlich von Mettmann am Mettmanner Bach. Einem historischen Zeitungsbericht zufolge war Hellenbruch bis zum Jahr 1770 in adligem Besitz, wurde dann aber abgerissen. An der Stelle des Schlosses befindet sich heute das Seniorenheim Neandertal. Die Mühle existierte weiter, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Gebäude als Ausflugslokal bekannt. Anfang der 1960er wurde dann auch die Mühle abgerissen.