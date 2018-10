Einbrüche in Mettmann und Wülfrath

Mettmann/Wülfrath Am Wochenende waren wieder Einbrecher auf Diebestour

(cz) In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in ein Fast-Food-Restaurant an der Rudolf-Diesel-Straße in Mettmann ein. Die Täter hebelten zunächst eine Zugangstür auf und drangen so in die Gast- und Büroräume des Gebäudes ein. Dort brachen eine Wand auf und gelangten auf diese Weise an den Tresor. Sie öffneten ihn und stahlen Geld in bislang unbekannter Höhe.