Polizei fahndet in Mettmann : Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck

Mettmann Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

(arue) Unbekannte Täter haben am Samstag bei einem Einbruch Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet, muss die Tat zwischen 17.35 und 22.45 Uhr geschehen sein. Die Täter drangen in ein frei stehendes Einfamilienhaus an der Stübbenhauser Straße in Metzkausen ein. Sie hebelten dazu ein Wohnzimmerfenster auf, durchsuchten den Keller sowie das erste Obergeschoss.